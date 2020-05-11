Hamam işletmeleri Kovid-19 sürecinde kapanan iş yerlerinin açılmasını bekliyor

İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde açmaya hazır olduklarını bildirdi.

İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde açmaya hazır olduklarını bildirdi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinde normalleşme adımlarının atıldığını, bu dönemde hamam ve banyolara da çalışma izni verilmesini beklediklerini belirtti.

Nafi Karaca, şunları kaydetti:

"Hamam ve banyolarımız halkın temizliğine, virüsle yapılan mücadeleye katkı koyacaktır. Bu nedenle Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun göstereceği yol haritası çerçevesinde açmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a iletmek üzere bir rapor hazırladık. Turizme katkısı olan hamamların en kısa sürede açılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA