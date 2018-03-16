Hamam Çalışanı Patronunu Öldürdü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hamam sahibi Ali Yılmaz (46), yanında çalışan Hasan Sabirov tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Olay geç saatlerde İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta bulunan hamamda meydana geldi. Türk Hamamı sahibi Ali Yılmaz ile işletmede çalışan Hasan Sabirov (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hamamın içerisinde başlayıp bahçeye taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sabirov, işletmeci Ali Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz için hamamda bulunan müşteriler polis ve sağlık ekibine haber verdi.

Ağır yaralanan işyeri sahibi Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınanan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Sabirov ise hamamda bulunan müşteriler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa