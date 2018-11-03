Hamam Bacasından Çıkan Duman Paniğe Neden Oldu

SİVAS'ta Halil Rıfatpaşa Mahallesi'nde, bir anda gökyüzünü kaplayan duman yangın endişesi yarattı. Hamam bacasından çıktığı belirlenen dumanın ters rüzgardan kaynaklandığı öne sürüldü. Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bir anda gökyüzünü kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın olduğunu düşünen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yapılan araştırmada dumanın bir hamamın bacasından çıktığı tespit edildi. Rüzgarın da etkisi ile dağılan duman sonrası mahalle sakinleri duruma çözüm bulunmasını istedi. Hamam işletmecileri ise olaya ters rüzgarın neden olduğunu söyledi. - Sivas