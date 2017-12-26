Hama'da muhalifler rejime ait savaş uçağı düşürdü



HAMA - Suriye'nin Hama kentinden muhaliflerin Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki muhalifler, Hama'nın doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.