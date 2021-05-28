Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
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Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi.

İSTANBUL Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi, İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi, İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
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