Ham petrol tankında çıkan yangın söndürüldü
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Ham petrol tankında çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'daki Türkiye Petrolleri şefliği içerisindeki ham petrol tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:45

'daki Türkiye Petrolleri şefliği içerisindeki ham petrol tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Adıyaman merkez şefliğindeki ham petrol tanklarından birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ham petrol tankında çıkan yangın söndürüldü
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