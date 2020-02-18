Halüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?
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Halüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "halüsinasyon". Peki, halüsinasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre halüsünasyon mu, halüsinasyon mu yazılır?

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36
Halüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?

Halüsünasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Halüsinasyon nasıl yazılır? Halüsünasyon mu, halüsinasyon mu? TDK'ya göre halüsinasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HALÜSİNASYON NASIL YAZILIR? HALÜSİNASYON MU, HALÜSÜNASYON MU?

Halüsünasyon: Yanlış

Halüsinasyon: Doğru

TDK'YA GÖRE HALÜSİNASYON NE DEMEK?

halüsinasyon

isim, ruh bilimi, Fransızca hallucination

Sanrı.


Haber Videosu

: Halüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?
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