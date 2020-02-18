: Halüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36

Halüsünasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Halüsinasyon nasıl yazılır? Halüsünasyon mu, halüsinasyon mu? TDK'ya göre halüsinasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HALÜSİNASYON NASIL YAZILIR? HALÜSİNASYON MU, HALÜSÜNASYON MU?

Halüsünasyon: Yanlış

Halüsinasyon: Doğru

TDK'YA GÖRE HALÜSİNASYON NE DEMEK?

halüsinasyon

isim, ruh bilimi, Fransızca hallucination

Sanrı.

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