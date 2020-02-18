Halüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "halüsinasyon". Peki, halüsinasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre halüsünasyon mu, halüsinasyon mu yazılır?
Halüsünasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Halüsinasyon nasıl yazılır? Halüsünasyon mu, halüsinasyon mu? TDK'ya göre halüsinasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
HALÜSİNASYON NASIL YAZILIR? HALÜSİNASYON MU, HALÜSÜNASYON MU?
Halüsünasyon: Yanlış
Halüsinasyon: Doğru
TDK'YA GÖRE HALÜSİNASYON NE DEMEK?
halüsinasyon
isim, ruh bilimi, Fransızca hallucination
Sanrı.