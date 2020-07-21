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Haluk Ulusoy'un acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat etti.

Haluk Ulusoy'un acı günü
21.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:41

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat etti. Süreyya Ulusoy'un cenazesi yarın Levent Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TFF, Süreyya Ulusoy için yayımladığı taziye mesajında, "Merhume Süreyya Ulusoy'a Allah'tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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