Haluk Levent ve AHBAP'tan İzmit Belediyesi'ne teşekkür
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Haluk Levent ve AHBAP'tan İzmit Belediyesi'ne teşekkür

KOCAELİ (İHA) – Ünlü Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP'ın Kocaeli temsilcileri, engelli iki oğluyla birlikte yaşayan anenin evini yenileyen İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.

15.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:55
Haluk Levent ve AHBAP'tan İzmit Belediyesi'ne teşekkür

(İHA) – Ünlü Sanatçı ve AHBAP'ın temsilcileri, engelli iki oğluyla birlikte yaşayan anenin evini yenileyen 'ne teşekkür etti.


Başkan Hürriyet'in ardından ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için mücadele eden AHBAP'ın Kocaeli temsilcileri Nermin Kutlu ve oğullarını ziyaret etti. Evin yeni halini oldukça beğenen Haluk Levent'in ekibi sosyal medya üzerinden, "Ailemizin gıda ve eşya ihtiyacını karşıladık. Evin tadilatını üstlenen ve ailemizin daha sağlık bir evde yaşamasını sağlayan İzmit Belediyesi'ne teşekkür" ederiz mesajı yayınladı.


Bunun üzerinde Haluk Levent'te bu yazıyı kendi sosyal medya hesabında paylaşarak İzmit Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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