Haluk Levent'ten Hindileri Çalınan Kadına Yardım Eli

Sanatçı Haluk Levent, Aksaray'da yılbaşında satmak üzere beslediği hindileri çalındığı için gözyaşı döken 77 yaşındaki Fatik Sert'e yardım eli uzattı.

Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Aksaray'ın en yakışıklısı Mevlüt A. sizi bekliyor. Teyzemiz ile buluşun. Ona hindileri verilecek. Haydi Çocuklar! Harekete geçin." şeklindeki çağrısı üzerine, sanatçının kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Aksaray'daki gönüllüleri harekete geçti.

Gönüllülerden Mensur Atıcı ve Aylin Kara, hindileri çalınan Fatik Sert'i evinde ziyaret etti. Atıcı ziyarette, Sert ile Haluk Levent'i telefonda görüştürdü. Haluk Levent, cep telefonuyla görüştüğü Fatik Sert'e "Annem benim, geçmiş olsun. Hiç merak etme. Zararın karşılanacak." dedi.

Fatik Sert de Haluk Levent'e teşekkür ederek "Allah razı olsun" diye konuştu.

Görüşmenin ardından, AHBAP'ın Aksaray'daki bir gönüllüsü, çalınan 10 hindinin karşılığı bin 500 lirayı Sert'in banka hesabına yatırdı.

Gönüllerden Mensur Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçı Haluk Levent'in, Fatik Sert'in haberlerde gözyaşı döktüğünü görünce kendilerine ulaştığını söyledi.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini ve Sert'e ulaştıklarını ifade eden Atıcı, "Ziyaretin ardından AHBAP Aksaray gönüllümüz olan Mevlüt bey duruma müdahil oldu ve teyzeye yardımcı olmak istediğini belirtti. Biz de hindilerin fiyatını ve teyzemizin banka hesap numarasını öğrenip ilettik. Para teyzenin hesabına yatırıldı. İstediği zaman bu parayı çekip kullanabilir." diye konuştu.

Haluk Levent ve AHBAP gönüllülerine teşekkür eden Fatik Sert ise hindileri çalındıktan sonra yaşadığı üzüntüyü uzun süre üzerinden atamadığını söyledi.

Haluk Levent'in kendisine yardım elini uzatmasının, üzüntülerini giderdiğini aktaran Sert, şunları kaydetti:

"Hindilerime ağlıyorum, onlar benim ekmek teknemdi. Ben onlarla geçiniyordum. Onları aldığım adama borcum vardı. Ben borcumu ödeyeceğim derken yavrucuklarım çalındı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Hindileri aldığımı kişiye dün telefon açtım. Bana, 'çalan kişi pazara götürmüştür, git oraya bak' dedi. 'Canın sağ olsun' demedi, diyemedi. 'Sen nasıl ödeyeceksin o parayı?' dedi. Akşamdan beri aklımdan çıkmıyor. Haluk Levent'ten Allah razı olsun."

OLAY

Aksaray'da yaşanan olayda, Tacin Mahallesi 1811. Sokak'taki evde yaşayan 77 yaşındaki Sert, bahçesinde beslediği 10 hindinin çalınması üzerine polise başvurmuştu.

Hırsızlık olayını gazetecilere anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Sert, "Tüm gelirim, geçim kaynağım bu hindilerdi. Bahçemdeki kulübede 15 hindi besliyordum. Yılbaşında satacaktım. Sabah bir kalktım, sadece 5 hindi kalmış." diye konuşmuştu.