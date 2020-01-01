Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri
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Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri

ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.

01.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:40
Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri

ÜNLÜ şarkıcı , Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum' notuyla paylaştı.


Kaynak: DHA
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