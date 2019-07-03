Haluk Levent'ten Bergama'da şehit ailesine ziyaret

TÜRK rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde geçen 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un İzmir'in Bergama ilçesindeki ailesini ziyaret edip, 11 Eylül'de İzmir'de vereceği konsere davet etti.

Şarkıcı Haluk Levent, geçen 4 Ekim'de Çeyrek Asır Açıkhava Konserleri projesi kapsamında 4 Ekim'de Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Levent, konserde şarkılarını o gün Batman'ın Hasankeyf ilçesinde terör saldısında şehit olan askerler için okudu. Levent, konserden elde ettiği geliri de şehitlerin ailelerine bağışladı. Bu jesti üzerine şehitlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un Bergama'da yaşayan ailesi Levent'i Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerine davet etti.

Ünlü şarkıcı, şehit ailesinin bu davetini karşılıksız bırakmayıp, dün ziyaretini gerçekleştirdi. Şehidin annesi Şükran Ulus, babası Yücel Ulus ve kardeşi Çağrı Ulus'a başsağlığı dileyen Levent, 11 Eylül'de İzmir'de vereceği konserine de davet etti.

Levent, ziyaretinin ardından Twitter hesabından 'Geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de 8 şehit vermiştik. Bir tanesi Yiğit Ulus'tu. O gün Antalya'da şehitlerimiz için şarkılar söylemiştik. Beni çağırmışlardı. Şimdi Bergama'ya bağlı Hamzalı Süleymaniye Mahellesindeyiz. Annemizin yetkililerden tek isteği köyde cep telefon hatlarının çalışması' yazılı paylaşımda bulundu.



Kaynak: DHA

- İzmir