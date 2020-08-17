Haluk Levent'ten Başkan Yazıcı'ya sürpriz ziyaret
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Haluk Levent'ten Başkan Yazıcı'ya sürpriz ziyaret

Haluk Levent'ten Başkan Yazıcı'ya sürpriz ziyaretİSTANBUL, (DHA)- Eserleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Haluk Levent, hastası bulunan evlere birlikte yardım ulaştırdığı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya verdiği ziyaret sözünü tuttu.

17.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:45

Haluk Levent'ten Başkan Yazıcı'ya sürpriz ziyaret

İSTANBUL, (DHA)- Eserleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Haluk Levent, hastası bulunan evlere birlikte yardım ulaştırdığı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya verdiği ziyaret sözünü tuttu. Başkan Yazıcı'ya sürpriz yapan Levent, radyo ve sosyal medya dünyasının sevilen isimleriyle Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile özel bir çalışma gerçekleştiren Haluk Levent, sürpriz bir ziyarette bulundu. Haluk Levent, radyo ve sosyal medya dünyasının tanınan isimleri ile Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz gün Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

'BARIŞ MANÇO'NUN BİLİNMEYEN ŞARKISI 'BİNBOĞA'NIN KIZI' ŞARKISINI SÖYLEDİ?

Bu ziyarette gençlerle anılarını paylaşan Haluk Levent, bir zamanlar Barış Manço'nun 'Adam Olacak Çocuk' programına katıldığını söyledi ve anısını şu sözlerle anlattı

'Yarışmada Barış Manço'ya; 'Herkes senin popüler şarkılarını biliyor. Benim sevdiğim bir şarkı var. O şarkıda 'Kozan' diye bir kelime geçiyor. Ben de Adanalıyım' dedim. Barış Manço'nun annesi de Kozanlı'ymış. Kozan'da Binboğa Ailesi'nden bir kız varmış ve tahmin ediyorum ki o Barış Manço'nun dedesi olabilir. Binboğa Ailesi'nden bir kızı sevmiş. Barış Manço da onun üzerine bir şarkı yazmış.

Haluk Levent ardından Barış Manço'nun 'Binboğa'nın Kızı' adlı şarkısını seslendirdi.

'BUGÜN SÖZÜMÜ TUTMAK İÇİN BURADAYIM'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı ile özellikle hastası bulunan üç aileye yardım çalışması yürüttüklerini hatırlatan Levent, Bu süreçte birlikte çalıştığımız belediye başkanımızı ziyaret edeceğimize dair söz vermiştim. Bugün de bu sözümü tutmak için buradayım. Bu ziyarette özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarımızın devamı için konuştuğumuz bir fırsat oldu. Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ile benzer çalışmalarda bir araya gelmeye ve böyle sürpriz ziyaretlerimize devam edeceğiz? diye konuştu

'KIYMETLİ SANATÇIMIZLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sürpriz ziyareti için Haluk Levent'e teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise Kendisiyle sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüğümüz Haluk Levent'e hem yardımlardaki katkısı hem de bu güzel sürpriz ziyareti için teşekkür ediyoruz. Gönül Elleri Çarşımız ile yürüttüğümüz çalışmalar başta olmak üzere, yıl boyunca sürdürdüğümüz yardım etkinliklerinde kıymetli sanatçımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz? ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten Başkan Yazıcı'ya sürpriz ziyaret

Kaynak: DHA

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