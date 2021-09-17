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Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Semra Demir - Haberler | Güncel
Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahneye çıkan Haluk Levent, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahneye çıkan Haluk Levent, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Milli Egemenlik Park'ında düzenlenen konserde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda Haluk Levent hayranı katıldı. Sağlık çalışanları ve Başkan Bahadır sahneye çıkarak Haluk Levent ile birlikte Akdeniz Akşamları isimli şarkıya söyledi. Etkinlikte sağlık çalışanları şarkıcı Haluk Levent'e plaket takdim etti.

İki doz aşı olduğunu söyleyen şarkıcı Haluk Levent, "Ben de koronavirüs yakalandım. Ben de iki doz aşı olmuştum. Doktorlar bana çift aşı olduğum için koronavirüsü hafif atlatırsın dediler. Tat ve koku hissim gitmedi. Ateşim yükselmedi. Herhangi bir ağrım olmadı. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin. Ben sağlıkçılara çok değer veririm. Ben Haluk abiniz olarak aşı hakkında olumsuz görüş içeren komplo teorilerine inanmam" dedi.


Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Semra Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı - Haberler
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