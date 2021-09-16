Haluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: Tecrübesizdik

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yardımlar gerçekleştiren Haluk Levent, 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye koşan isimlerdendi. 1999 yılına ait görüntülerin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin ardından Haluk Levent bir itirafta bulundu.

O dönem yardım konusunda tecrübesiz olduğunu belirten Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde AHBAP derneğiyle binlerce yadımda bulunan Levent en son büyük yangınlarda bölge halkına destek olmuştu.

BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR!

6 yıldır AHBAP derneğinde başkanlık yapan Haluk Levent sevenlerini üzen bir haber verdi. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAP'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana..."

Haluk Levent, 2017 yılında da, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Hürriyet - Magazin Haberleri