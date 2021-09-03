Haluk Levent O Ses Türkiye'ye katılacak mı?

O Ses Türkiye için yeni sezon hazırlıklarına başlayan Acun Ilıcalı'nın jüri kadrosu için AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürdüğü ileri sürüldü. Peki, Haluk Levent O Ses Türkiye'ye katılacak mı?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, her yıl büyük bir merakla izlenen O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için çalışmalara başladı. Yarışmanın merak edilen jüri kadrosuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken Haluk Levent O Ses Türkiye'ye katılacak mı, merak edildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HALUK LEVENT O SES TÜRKİYE'YE KATILACAK MI?

Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'i geleceği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Haluk Levent'e O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için teklif götürüldü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.

Haluk Levent'in Ilıcalı'nın teklifine henüz bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi.

HALUK LEVENT KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Son dönemde kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle afet bölgelerine giden Haluk Levent, koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcı, yayınladığı videosunda "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" demişti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.