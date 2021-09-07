Haluk Levent müjdeyi verdi: Koronavirüs test sonucum negatif!
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Haluk Levent müjdeyi verdi: Koronavirüs test sonucum negatif!

Haluk Levent müjdeyi verdi: Koronavirüs test sonucum negatif!
Hürriyet - Haberler | Magazin

AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir tweet paylaşan Levent, 'Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiç birini yaşamadım. Bugün 8.gün ve az önce haber geldi. Testim negatif... Herkesin rahat atlatması dileğiyle' ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR!

6 yıldır AHBAP derneğinde başkanlık yapan Haluk Levent sevenlerini üzen bir haber verdi. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAP'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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