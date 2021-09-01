Haluk Levent korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı?

Son dakika gelen haberlere göre Haluk Levent'in koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenildi. Haluk Levent,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Şarkıcı aşı yaptırması nedeniyle hastalığı hafif atlatıyor. Peki, Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı? İşte tüm detaylar...

Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl son dakika gündem haberleri arasında merak ediliyor. Peki,Haluk Levent koronavirüse mi yakalandı, korona mı oldu?Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?Haluk Levent hastalandı mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HALUK LEVENT KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PCR testi sonucunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Bundan dolayı bazı konserlerinin erteleneceğini duyurdu. Hiçbir belirti yaşamadığını söyleyen ünlü şarkıcının doktoru Haluk Levent'in 2 aşı olmasından dolayı hastalığı hafif atlatabileceğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:

Haluk Levent'in Twitter hesabı "@haluklevent" şeklindedir.