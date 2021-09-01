Haluk Levent korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haluk Levent korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı?

Haluk Levent korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika gelen haberlere göre Haluk Levent'in koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenildi. Haluk Levent,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Şarkıcı aşı yaptırması nedeniyle hastalığı hafif atlatıyor. Peki, Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı? İşte tüm detaylar...

Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl son dakika gündem haberleri arasında merak ediliyor. Peki,Haluk Levent koronavirüse mi yakalandı, korona mı oldu?Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?Haluk Levent hastalandı mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HALUK LEVENT KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PCR testi sonucunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Bundan dolayı bazı konserlerinin erteleneceğini duyurdu. Hiçbir belirti yaşamadığını söyleyen ünlü şarkıcının doktoru Haluk Levent'in 2 aşı olmasından dolayı hastalığı hafif atlatabileceğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:

Haluk Levent korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı?

Haluk Levent'in Twitter hesabı "@haluklevent" şeklindedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Murat Kurum Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Düm Tek Tek Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haluk Levent korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? Haluk Levent hastalandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:33:40. #1.14#

title