Haluk Levent, Kendisiyle Tanışmak İsteyen Hayranını Sahne Çıkararak Düet Yaptı

Haluk Levent, Kendisiyle Tanışmak İsteyen Hayranını Sahne Çıkararak Düet Yaptı

Yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren Haluk Levent, sosyal medyadan bir takipçisinin tanışma isteğini kırmayarak Yalova konserinde düet yaptı.

Haluk Levent, Kendisiyle Tanışmak İsteyen Hayranını Sahne Çıkararak Düet Yaptı

Sahnede giydiği yelekleri satarak zor durumda olan kişilere yardım eden Haluk Levent, bu seferde kendisine Twitter üzerinden ulaşarak tanışmak istediğini söyleyen genç hayranıyla Yalova konserinde düet yaptı.

KENDİSİYLE TANIŞMAK İSTEYEN HAYRANIYLA DÜET YAPTI

Bir hayranının "Haluk Levent, Cuma günü Yalova'da olacak. Festivalde umarım sizinle tanışma şansım olabilir heyecanla bekliyorum, sevgilerimle Haluk abi" tweetini gören Haluk Levent, "Deliler' şarkısını beraber söyleyeceğiz söz" diyerek konsere davet etti.

Genç hayranıyla konserde düet yapan şarkıcı "Benim sahnem sizin sahnenizdir çocuklar rahat olun" diyerek o anların videosunu paylaştı.

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