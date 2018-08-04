Haluk Levent, Kendisiyle Tanışmak İsteyen Hayranını Sahne Çıkararak Düet Yaptı
Yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren Haluk Levent, sosyal medyadan bir takipçisinin tanışma isteğini kırmayarak Yalova konserinde düet yaptı.
Sahnede giydiği yelekleri satarak zor durumda olan kişilere yardım eden Haluk Levent, bu seferde kendisine Twitter üzerinden ulaşarak tanışmak istediğini söyleyen genç hayranıyla Yalova konserinde düet yaptı.
KENDİSİYLE TANIŞMAK İSTEYEN HAYRANIYLA DÜET YAPTI
Bir hayranının "Haluk Levent, Cuma günü Yalova'da olacak. Festivalde umarım sizinle tanışma şansım olabilir heyecanla bekliyorum, sevgilerimle Haluk abi" tweetini gören Haluk Levent, "Deliler' şarkısını beraber söyleyeceğiz söz" diyerek konsere davet etti.
Genç hayranıyla konserde düet yapan şarkıcı "Benim sahnem sizin sahnenizdir çocuklar rahat olun" diyerek o anların videosunu paylaştı.
YORUMLAR (16)
-
Halukcum butuk Adam adam gibi Adam sanatkarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
hele yiğide bak kılınççç gibiiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
benim için yok hükmündedir...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Adam AdamCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tek Kelimeyle ADAMMM....Cevap Yaz Yayından Kaldır