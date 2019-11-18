Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti
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Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti

Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

18.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:38
Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti

'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti

- Bursa'nın ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sezer, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer'e iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan dün gece hayata gözlerini yumdu. Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle mezarlığına göz yaşları içinde defnedildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti
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