Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca'yı ziyaret etti
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Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca'yı ziyaret etti

Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca'yı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü sanatçılar, Haluk Levent ve Melek Mosso, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyarette bulundu.

Ünlü sanatçılar, Haluk Levent ve Melek Mosso, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyarette bulundu.

Sanatçıları çiçeklerle karşılayan Belediye Başkanı Karaca, makamında odasın Haluk Levent ve Melek Mosso'yu ağırladı. Ziyarette birçok projede işbirliği de görüşüldü. Sanatçılığının yanı sıra yardımseverliği ile de tanınan Haluk Levent, hem ihtiyaç sahiplerine hem de öğrencilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Haluk Levent ve Melek Mosso'yu belediyemizde ağırlamaktan çok mutlu oldum. Yardımseverliği ile binlerce vatandaşa destek veriyor. Hassasiyetlerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca'yı ziyaret etti
Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca'yı ziyaret etti
Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca'yı ziyaret etti
Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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