Haluk Levent, futbolcular ve ünlülerden büyük dayanışma
özel açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "10 bin işinden gücünden olmuş, çalışamayan aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyoruz.
Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmazken; birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ünlüler de kendisine ulaştı. Murat Boz, 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı. Boz'un yanı sıra Seda Sayan, 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu. Aras Bulut İynemli ve Hande Yener de 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini ifade ettiler.
- İstanbul
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Kaynak: DHA