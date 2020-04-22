Haluk Levent'e 23 Nisan için verdikleri sözü tuttular
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Haluk Levent, 23 Nisan, Haber

Haluk Levent'e 23 Nisan için verdikleri sözü tuttular

Haluk Levent'e 23 Nisan için verdikleri sözü tuttular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edilirken Büyükçekmeceli minikler Haluk Levent'e verdiği sözü tuttu.

22.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:43
Haluk Levent'e 23 Nisan için verdikleri sözü tuttular

Haluk Levent'e 23 Nisan için verdikleri sözü tuttular

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edilirken Büyükçekmeceli minikler Haluk Levent'e verdiği sözü tuttu. Etkinliklerde şarkıcının parçalarını söylemek için söz veren minikler, etkinlikler iptal olmasına rağmen "Yollarda bulurum seni" şarkısını seslendirdi.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Haluk Levent ile birlikte sahne alması planlanan Büyükçekmece Belediyesi Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu'na koronavirüs engel olamadı. Bu yılki etkinliklerde Haluk Levent'in şarkılarını söylemek için söz veren minikler etkinlikler iptal olmasına rağmen sözlerini tuttu. Söz ve müziği Haluk Levent'e ait olan "Yollarda bulurum seni" şarkısını Atatürk'e ithaf eden minik koristlerin kendi evlerinde çektikleri videolar ile sosyal medya üzerinden verdikleri konser büyük ilgi gördü. Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu'nun seslendirdiği şarkının videosunu sosyal medyada izleyen Haluk Levent, minik koristlerin kendisini çok duygulandırdığını, 23 Nisan sabahı da videoyu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşacağını açıkladı.

Virüs engeli olmasa 22 Nisan'da birlikte söyleyeceklerdi

22 Nisan Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen konserin öncesinde minik koristlerle bir araya gelen Haluk Levent, "Büyükçekmece Belediyesi'nin daha önce böyle bir projesi vardı. Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu eşliğinde birçok sanatçı arkadaşımız katılmıştı. Bende kıskanmamış değildim, kıskanmıştım tabi. Bu çocuklarımız 23 Nisan Haftası'nda Haluk ağabeylerinin şarkılarını söyleyecekler. Hatta ben de onları izleyeceğim. Sonra birlikte şarkı söyleyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Haluk Levent'e 23 Nisan için verdikleri sözü tuttular

Kaynak: İHA

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