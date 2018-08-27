Haluk Levent, Denizde 3 Gün Yüzerek Kaçan Danayı Satın Aldı
Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da çıkan danayı, Haluk Levent satın aldı.
Kurban Bayramı'nda Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da çıkan danayı, ünlü şarkıcı Haluk Levent satın aldı.
DANAYI SATIN ALDIKLARINI TWİTTER'DAN DUYURDU
Haluk Levent, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da ortaya çıkan danayı satın aldıklarını duyurdu.
Ünlü şarkıcının Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
DANANIN ADINI 'FERDİNAND' KOYDU
''Rize'den denize atlayıp 3 gün yüzerek Trabzon'dan çıkan Dana'yı satın aldık. Yarın İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarının barınağına gönderme kararı aldık. Adını "Ferdinand" koyduk. Bir çizgi film'de dana'nın adı idi. O da kaçıyordu böyle.''
YORUMLAR (22)
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Bende imkanim olsa alir ömür boyu bakardim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sanada o yakışırdı adam gibi adamsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O danayı kesmemişlermiydi? Millet aç bide biliyormusunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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SUYA DUSEN BIR DANAYA SAHIP CIKAN INSAN OGLU MULTECILERE GELINCE GOZUNU KULAGINI KAPATIYOR TABIKI DANADAN IYI IZGARA OLUR SIZDE HAKLISINIZ AMA SAHILE VURAN KUCUK COCUK CESETLERI HICMI ICINIZI SIZLATMIYOR BE INSAN OGLUCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırREALİST: siz ne yaptınız acaba bu konuda2 1 Yayından Kaldır