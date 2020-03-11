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Haluk Levent çocukluk hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, "çocukluk hayalimdi" dediği AHBAP Derneği ve Platformunun çıkış amacını ve faaliyetlerini paylaşarak, AHBAP'ın 4 bin 550'ye yakın ailenin hayatına dokunduğunu belirtti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Haluk Levent çocukluk hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, "çocukluk hayalimdi" dediği AHBAP Derneği ve Platformunun çıkış amacını ve faaliyetlerini paylaşarak, AHBAP'ın 4 bin 550'ye yakın ailenin hayatına dokunduğunu belirtti. Levent, "Bugüne kadar 450 milyon liralık bir yardım gerçekleştirdik ama bu yardımın 1 TL'si dahi üzerimizden geçmedi" dedi.


Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen kişisel ve mesleki gelişim etkinliği olan zirve, bu yıl da 'cesaret' temasıyla başta mühendislik fakültesi öğrencileri olmak üzere geniş bir öğrenci kitlesine hitap etti. İki gün süren etkinlikte çeşitli sektörlerden konuşmacılar, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent'te etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ve Platformu ile ilgili "AHBAP, benim çocukluk hayalimdi ve bu hayali yaşamak istedim" diyen ünlü sanatçı, "Müzikteki doygunluğum ve konserlerde bana eşlik eden izleyicilerin yoğunluğu, bir zaman sonra beni 'hayattan geriye ne kaldı' sorusuna getirdi. Hangimiz çocukken dünyadaki tüm çocukları kurtarmaya çalışmadık? Ben de onlardan biriydim. AHBAP, benim çocukluk hayalimdi ve bu hayali yaşamak istedim ama bu cesaret isteyen, cesur bir adımdı. En başta kendi varlığımdan yani kendi kazancımdan, kendi zamanımdan, çocuğumun zamanından, ailemin zamanından, dostlarla birlikte olmanın zamanından alıp insanlığa vermeye çalıştım ve çalışıyorum. Bu, bence çağımızın en büyük cesaretlerinden biri" dedi.


450 milyon liralık yardım


AHBAP'ın dört yıl önce yola çıktığını ancak 15 yıldır kişisel destekleriyle insanların hayatlarına dokunduğunu ifade eden Levent, "AHBAP'la 4'üncü yıla geldiğimiz noktada son üç yılın raporlarını çıkarttık. 4 bin 550'e yakın ailenin hayatına dokunduk. Ortalama bir ailenin altı kişi olduğunu varsayarsak 25 bin kişinin hayatını değiştirdik. Bu insanlardan kimisi ölümcül bir hasta ya da sokakta kalmış kişilerdi. Bin 100'e yakın sokak hayvanını tedavi ettirdik, ki biz onlara sokak ahbaplarımız diyoruz. İnsanlarımıza 194 medikal araç aldık. Orman yangınları sonrası binlerce fidanın dikilmesine vesile olduk. Bugüne kadar 450 milyon liralık bir yardım gerçekleştirdik ama bu yardımın 1 TL'si dahi üzerimizden geçmedi. AHBAP Platformunda paraya dokunmak yasaktır, yani biz ihtiyacı olan kişileri bulup, raporlarla birlikte bağışta bulunacak kişiye bu bilgileri sunuyoruz. Bağışçı da maddi yardımı direkt ihtiyaç sahibine veriyor" diye konuştu.


AHBAP olarak kadına şiddet konusunda da adımlar attıklarını belirten sanatçı, bir otizm okulu açmak istediğini söyledi. Haluk Levent, "Şiddet mağduru kadınlarımızın da yanındayız. Boşanan ancak eski eşleri tarafından şiddete uğrayan kadınlarımıza ev tutmak, avukat bulmak gibi desteklerimiz oluyor. Türkiye'de sağlık ve eğitim alanında yapmak istediğim en önemli isteğim de otizmli çocuklarımıza bir okul kurabilmek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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