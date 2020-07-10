Haluk Levent, Çifte Köprü'de gitar çaldı, şarkı söyledi ARTVİN'in Arhavi ilçesine gelen sanatçı Haluk Levent, ilçenin simgelerinden olan Kamilet Vadisi'nde bulunan Çifte Köprü'de, yöresel çalgılardan tulum eşliğinde gitar çaldı, şarkı söyledi.

ARTVİN'in Arhavi ilçesine gelen sanatçı Haluk Levent, ilçenin simgelerinden olan Kamilet Vadisi'nde bulunan Çifte Köprü'de, yöresel çalgılardan tulum eşliğinde gitar çaldı, şarkı söyledi. Levent, vadinin doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Arhavi ilçesinde yer alan Kamilet Vadisi'ne gelen sanatçı Haluk Levent, Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri ile bir araya geldi. İlçenin simgelerinden olan Kamilet Vadisi'ndeki Çifte Köprü'de yöresel çalgılardan tulum eşliğinde gitar çalan Levent, şarkı söyledi. Levent, vadinin doğal güzelliklerine dikkat çekti, korunmasının önemli olduğu mesajı verdi. Haluk Levent, "Artvin'e geliş nedenim Kamilet Vadisi. Dünyanın en güzel coğrafyasına sahip ülkemizde birazcık dahi olsun teknolojinin başka kısımlarını kullansaydık, buralar yok olmayacaktı. Ama gittikçe yok ediyoruz. Bu vadinin yok olmasını istemiyoruz. Şirketlerin mahkeme kararlarına uymasını istiyoruz. Kazanılan davalarının yerinde oturmasını istiyoruz. Burada yaşayan halkın isteklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Doğanın tertemiz kalmasını ve Kamilet Vadisi'nin özgür olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA