Haluk Levent canlı yayında müzikseverlerle bir araya gelecek
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Haluk Levent canlı yayında müzikseverlerle bir araya gelecek

Haluk Levent canlı yayında müzikseverlerle bir araya gelecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Haluk Levent'in pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı sorunları konuşmak amacıyla dijital performans platformu Musixen'e konuk olacağı belirtildi.

Haluk Levent'in pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı sorunları konuşmak amacıyla dijital performans platformu Musixen'e konuk olacağı belirtildi. 24 Haziran Perşembe günü saat 16: 00'da platformda canlı olarak yayınlanacak sohbeti takip edenlerin, mesajlarını anında Haluk Levent'e iletebilecekleri bildirildi.

Dijital performans platformu Musixen, geliştirdiği yenilikçi iş modeli ile sanatçılara alternatif bir gelir modeli sunmayı ve eğlence sektörünün içinden geçmekte olduğu zor dönemde hem müzisyenlere hem de sahne sanatçılarına destek olmayı amaçlıyor. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin sahne emekçilerine fatura desteği kampanyasına 50 bin TL bağış yaparak katkı sağlayan Musixen'de sanatçıların sorunlarının canlı yayında tartışılacağı kaydedildi.

"YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE SANATÇILARA DESTEK OLACAĞIZ"

Aldığı son yatırımla birlikte 4,5 milyon dolar değerlemeye ulaştıklarını belirten platformun kurucusu Çağrı Bozay, "Pandemi döneminde pek çok sanatçı maddi sorunlar yaşarken Musixen olarak sunduğumuz alternatif gelir modelleriyle onların yanında olduk. Musixen platformu, değişen eğlence alışkanlıklarının da etkisiyle konserler ve canlı performansların 'dijital sahnesi' olarak hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam ediyor. Eğlence sektörünün içinde bulunduğu zor koşullardan bir an önce çıkabilmesi için platform olarak sunduğumuz yenilikçi çözümlerle katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bozay, sanatçıların sorunları ile en çok ilgilenen isimlerin başında Haluk Levent'in geldiğini söyleyerek tüm müzikseverleri sohbete katılmaya davet etti.

Sunuculuğunu Cenk Tevet'in yapacağı ve Haluk Levent ile Musixen kurucusu Çağrı Bozay'ın da konuk olacağı canlı yayın, 24 Haziran Perşembe günü saat 16: 00'da platformun uygulamasını indiren herkes tarafından takip edilebilecek. Programı izleyenler sormak istediklerini uygulama içinden konuklara anında iletebilecek.


Haluk Levent canlı yayında müzikseverlerle bir araya gelecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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