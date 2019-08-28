Haluk Levent Bodrum'da konser verdi
Sanatçı Haluk Levent, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Sanatçı Haluk Levent, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Haluk Levent, özel bir organizasyonla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.
Alanına gelişinde hayranlarının sevinç gösterisinde bulunduğu sanatçının konseri yaklaşık 2 saat sürdü.
"Kaçış" isimli şarkıyla başladığı konserinde eski ve yeni albümünden eserler seslendiren Haluk Levent, sahne performansıyla da beğeni topladı.
Sanatçının şarkı aralarında müzikseverlerle şakalaşması konsere renk kattı. Şarkılara eşlik eden dinleyenler, eğlenceli zaman geçirdi.