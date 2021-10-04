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Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardıma ihtiyacı olanlara koşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını açıkladı.

MARMARİS, MUĞLA (Hürriyet) - Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardıma ihtiyacı olanlara koşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Levent, "Sevgili Acun Ilıcalı'nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" dedi.

22 YIL SONRA GELEN İTİRAF

17 Ağustos 1999 depreminin ardından yardım etmek için bölgeye giden isimler arasında yerini alan Haluk Levent, o görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Levent, "Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" dedi.

O dönem yardım konusunda tecrübesiz olduğunu belirten Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" ifadelerini kullandı.

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Hürriyet - Magazin Haberleri
Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu

Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu
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