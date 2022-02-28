Haluk Levent'ten Şaşırtan Açıklama

Gazetecilerle sohbet eden Haluk Levent,"Estetik yaptırmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Bugüne kadar hiç estetik yaptırmadım. İleride belki kalçama yaptırırım" diyerek şaşkına çevirdi.

"SAVAŞI DURDURMASI GEREKİYOR"

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşa da değinen Levent, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı durdurması gerekiyor" dedi.

Açılışa şarkıcı, yazar ve sunucu Ömür Gedik de katıldı.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Asıl adı Haluk Acil'dir. 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Sabancı İlköğretim Okulu, Adana Atatürk Lisesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Bir süre boyunca ticaretle uğraşan Haluk Levent, ticari hayatında başarılı olamayınca İstanbul'a geldi ve barlarda çalıştı. Çalıştığı dönemde tanıştığı müzisyenler ile birlikte albümünü daha kaliteli hale getirdi.

1990'da başladığı albüm çalışmaları 1993'te sona erdi ve 1993'ün Temmuz ayında "Yollarda" adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm beklenmedik bir şekilde yaklaşık 200.000 satış rakamına ulaştı ve Türkiye Müzik piyasasında Haluk Levent'in adının duyulmasını sağladı. 1995'in Ekim ayında "Bir Gece Vakti" adlı albümüyle bir kere daha başarı elde eden Haluk Levent, 1 milyona yakın satış rakamına ulaştı. 1996'nın hemen sonunda yayınladığı "Arkadaş" albümü de, kendisine ün getiren albümlerden oldu.

Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock'çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Kısa sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı. 2010­'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi. 2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı.

AHBAP DERNEĞİ'NİN AMACI NEDİR?

Haluk Levent'in 2017 yılında platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir.