Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum
Haberler » Dünya » Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum - Haberler

Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum

Euronews AHBAP'ın İstanbul ofisinde bir günlük çalışmasını takip etti, işin sırrını da Ahbap Başkanı sanatçı Haluk Levent ile konuştu.

07.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 08:13
Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum

Anadolu Rock müziği ile bir neslin yakından tanıdığı ve takip ettiği sanatçı , şimdilerde adından AHBAP ile söz ettiriyor. AHBAP çatısı altında, 24 bin 530'u sahada olmak üzere 300 bine yakın gönüllü şimdiye kadar yüz binlerce insanın ihtiyacına gönüllük temelinde koştu. Peki AHBAP bu işleyişi nasıl sağladı, bu kadar kısa sürede milyonlarca insanın güvenini nasıl kazandı?


Euronews AHBAP'ın ofisinde bir günlük çalışmasını takip etti, işin sırrını da AHBAP Başkanı sanatçı Haluk Levent ile konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler