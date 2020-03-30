Haluk Levent: 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere yardım için Haluk Levent'in AHBAP çatısı altığında başlattığı kampanya kapsamında 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak. Levent, kampanyaya başlamadan önce bu kadar yardım toplanacağını düşünmediğini itiraf etti. İşte detaylar...

Sosyal yardım kuruluşu AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya sanat ve spor camiasından onlarca insan katıldı. 5 BİN AİLEYE YARDIM ETMEYİ HEDEFLİYORLARDI Yardımsever sanatçılar ve sporcular ellerinden geldiğince kampanyaya katkı sundu. Haluk Levent, kampanya başlarken 5 bin aileye yardım etmeyi hedeflediklerini, ancak 30 saat süren kampanya kapsamında 10 bin 252 aileye yardım edecek kadar destek aldıklarını açıkladı. KAMPANYAYA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ KATILDI Ünlü şarkıcı, 10 gün içinde gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu. Haluk Levent'in başlattığı kampanyaya Merve Özbey'den Merih Demiral'a, Onur Saylan'tan Cenk Tosun'a, Gülben Ergen'den Nebahat Çehre'ye, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Murat Boz'a kadar birçok isim katkı sundu. Kaynak: Snob Magazin