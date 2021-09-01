Haluk Levent'ten üzen haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haluk Levent'ten üzen haber

Haluk Levent'ten üzen haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişiye dokunan ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesaplarından takipçilerine üzen bir haber duyurdu. İşte detaylar...

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişiye yardım eden Haluk Levent, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Instagram'dan çektiği video'yla duyuru yapan şarkıcı, evinde karantiya girdi. Levent, "Bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla Cumhuriyet marşlarıyla ilgili provalar yapacaktım. Gelecek ay konserlerim var ama Moskova'ya gidemedim. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testim pozitifim çıkmış. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Birkaç gün dinlemem gerecek. Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yinede birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" dedi.

Haluk Levent'ten üzen haber

Kaynak: Snob Magazin

Haluk Levent'in PCR testi pozitif çıktı! Koronavirüse yakalandığını takipçilerine videoyla duyurdu
Haluk Levent'in PCR testi pozitif çıktı! Koronavirüse yakalandığını takipçilerine videoyla duyurdu
Tatile doymayan Şeyma Subaşı, bu sefer de at üstünde şaha kalktığı anları paylaştı
Tatile doymayan Şeyma Subaşı, bu sefer de at üstünde şaha kalktığı anları paylaştı
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Gülben Ergen Metin Çekmez
Spor Marcao Samet Aybaba Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haluk Levent'ten üzen haber - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:52:18. #1.14#

title