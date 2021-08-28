Haluk Levent'ten şok eden karar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haluk Levent'ten şok eden karar!

Haluk Levent'ten şok eden karar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen Haluk Levent, "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum" dedi. İşte detaylar...

Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kurucusu olduğu AHBAP'ta görevi bırakacağını duyuran Levent, şu ifadeleri kullandı;"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. AHBAP'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten şok eden karar!

Kaynak: Snob Magazin

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı
Nazlı Hamarat'ın 'Ondan istemeden hamile kaldım' dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı
Nazlı Hamarat'ın "Ondan istemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Sultan Alparslan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Burcu Biricik Celil Nalçakan
Spor Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haluk Levent'ten şok eden karar! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 22:21:41. #1.15#

title