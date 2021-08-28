Haluk Levent'ten şok eden karar!

Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen Haluk Levent, "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum" dedi. İşte detaylar...

Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kurucusu olduğu AHBAP'ta görevi bırakacağını duyuran Levent, şu ifadeleri kullandı;"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. AHBAP'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin