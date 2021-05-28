Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!
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Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!

Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Haluk Ilıcak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi! Haluk Ilıcak kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Haluk Ilıcak hakkında araştırmalar yapılıyor. Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!

HALUK ILICAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1960

Kaç yaşında: 61yaşında

Nereli: Orhaneli

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiş, yüksek lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yapmıştır. ODTÜ ve Glasgow Üniversitesinde çalışmalar gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerini yapmıştır.

1999 Türkiye yerel seçimlerinde DYP'nin Bursa belediye başkan adayı olmuş, 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer almış , 2007 Türkiye genel seçimlerinde MHP Bursa 4. sıra milletvekili adayı olmuş, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş ardından bir dönem partinin genel başkan yardımcılığını üstlenmiştir. 1 Ekim 2020 itibariyle TBMM İYİ Parti Grup Başkanı olarak seçilmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evli ve üç çocuk babasıdır.

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Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi! - Haberler
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