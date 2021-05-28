Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!
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Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!

Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Haluk Ilıcak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi! Haluk Ilıcak kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Haluk Ilıcak hakkında araştırmalar yapılıyor. Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi!

HALUK ILICAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Ocak 1955

Kaç yaşında: 66yaşında

Nereli: Amasya, Türkiye

Orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesi'nde 1975 yılında tamamladıktan sonra 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Ocak 1981'de Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Merkezde, Siyaset Planlama, İkili Ekonomik İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairelerinde çalışmıştır. Yurt dışında ise, sırasıyla Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip, Şam Büyükelçiliğinde Başkatip, BM Cenevre Daimi Temsilciliğinde Müsteşar, Londra Büyükelçiliğinde Birinci Müsteşar ve Nahçıvan'da Başkonsolos olarak görev yapmıştır. 2003 yılında AGİT, Silahsızlanma, Silahları Kontrolü ve Nükleer Genel Müdür Yardımcılığı, 2004-2006 yıllarında ise Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2007'de Fas Büyükelçisi olmuş, 2010 yılında Merkeze dönerek Avrupa Birliği Genel Sekreter Vekili olmuştur. Temmuz 2011'de Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili olan Ilıcak, Kasım 2011'de Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarlığına atanmış ve Mart 2014'e kadar bu görevini sürdürmüştür. Bilahare, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Ilıcak, 17 Mart 2014-14 Kasım 2016 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür 15 Kasım 2016-23 Temmuz 2018 tarihlerinde Lüksemburg büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

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Haluk Ilıcak kimdir? Haluk Ilıcak kaç yaşında, nereli? Haluk Ilıcak hayatı ve biyografisi! - Haberler
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