Haluk Bilginer'li Baba dizisinin kadrosuna yeni isim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haber ine göre; Geçen cuma bir anda ekrana gelen dizi peş peşe yeni dizilerin yayından kalktığı ekran dünyasında büyük heyecan yarattı. Önce FOX'la görüşülen ardından Show TV ile anlaşılan Bir Gece Ansızın dizisinin adının Baba olarak değiştirildiği ilan edildi. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu'nun rol alacağı dizinin kadrosuna Nihan Okutucu da katıldı. Çağrı Bayrak'ın yöneteceği diziyi Gökhan Horzum ve Ekin Atalar çifti kaleme alıyor.