Haluk Bilginer, BBC dizisinde Oy Oy Eminem söylüyor

Haluk Bilginer, BBC dizisinde Oy Oy Eminem söylüyor

Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, bundan yıllar yıllar önce BBC'de biz dizide oynamış ve Türkçe olarak Oy Oy Eminem'i söylemiş.

03.10.2019 13:53
Haluk Bilginer, BBC dizisinde Oy Oy Eminem söylüyor

Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, bundan yıllar yıllar önce BBC'de biz dizide oynamış ve Türkçe olarak Oy Oy Eminem'i söylemiş.


Kaynak: TheGeyik

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