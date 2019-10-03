Haluk Bilginer, BBC dizisinde Oy Oy Eminem söylüyor

03.10.2019 13:53

Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, bundan yıllar yıllar önce BBC'de biz dizide oynamış ve Türkçe olarak Oy Oy Eminem'i söylemiş.



