Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla...
- Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla en iyi erkek oyuncu seçildi.
26.11.2019 05:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 05:03
- Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla en iyi erkek oyuncu seçildi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla...