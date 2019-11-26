Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla...
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Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla...

- Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla en iyi erkek oyuncu seçildi.

26.11.2019 05:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 05:03

- , 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla en iyi erkek oyuncu seçildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performanla...
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