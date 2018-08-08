Haluk Bayraktar: "Savunma Sanayinde Yerlilik Oranı Yüzde 65'e Ulaştı"

SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Savunma Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı'nın tanıtım toplantısında konuştu. Bayraktar, savunma sanayinde yerlilik ve milliliğin önemine değinirken, fuar hakkında bilgiler paylaştı.

13-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan yerli milli savunmanın buluşması SAHA EXPO Savunma Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı'nın tanıtım toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Baykar Genel Müdürü ve SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Haluk, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantıda Haluk Bayraktar, savunma sanayinde yerlilik ve milliliğin önemine değindi ve fuar hakkında bilgiler verdi.

Bundan 15 yıl önce savunma sanayi alanındaki yerlilik oranının yüzde 20'lerde olduğunu hatırlatan Haluk Bayraktar, "Özellikle yerli firmaların desteklenmesi, teşvik edilmesi, savunma ihtiyaçlarının milli olması yönündeki kriterler ve devletin bu alanda ortaya koyduğu politikalar sonuncunda halihazırda yüzde 65 yerlilik oranın ulaşmış bulunuyoruz. Bunda 15 yıl önce gayrisafi milli hasılamızın yüzde 4'ünü savunmaya harcıyorduk. Bugün savunma sanayinin gündemde olmasından dolayı sanılabilir ki daha fazla kaynak arttırılıyor. Halbuki kaynak yarıya inmiş durumda; gayrisafi milli hasılamızın yüzde 2'si savunma sanayisine aktarılıyor. Milli sanayicimiz bu işe girdiği zaman, bu alanda Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü zaman hem teknolojik olarak etkin hem de maliyet etkin sonuçlar ortaya koyuyor" dedi

"Savunma sistemlerimiz için millilik olmazsa olmaz bir krater"

Savunma sistemlerinde milliliğin önemine değinen Bayraktar, "Ülkemizde son dönemlerde yürütülen operasyonlarda, özellikle Zeytin Dala Harekatı'nda ve terörle mücadelede şunu gördük: "Savunma sistemlerimiz için millilik olmazsa olmaz bir krater. Başarılı olmak ve geleceğimize yönelik bağımsızlığımızın garantisi güçlü bir savunma sanayinden geçiyor. Son yıllarda savunma sanayisine özel sektörün dahil edilmesi, İstanbul eksenli firmaların bu işlere girmesi çok kritik öneme sahip. Tekirdağ, İstanbul ve Yalova'nın bulunduğu 123 kilometrelik hatta 65 bin sanayici firmamız var. Bu firmalar ülkemizdeki gayrisafi sanayi hasılasının yüzde 40'ını üretir halde. 1,5 milyon insan istihdam potansiyeli var. Dolayısıyla bu bölgenin kaynaklarını ve firmalarını bu sektöre katmak gerekiyor. SAHA İstanbul olarak bir anlamda görevimiz, o firmalar için Ankara savunma sanayisine arayüz olmak ve bir katalizör etkisi kurmaktır. SAHA İstanbul kendi başına bir proje yapan değil, üye firmaları için proje üreten bir organizasyon" şeklinde konuştu.

"Savunma sanayi en ileri teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir alanlardan bir tanesi"

Savunma sanayi en ileri teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir alanlardan bir tanesi olduğunu dikkat çeken Bayraktar, "Katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Sivil sektöre açılımlar içinde önemli bir fırsat. Elektronik, yazılım, radar teknolojileri, güdüm kontrol gibi alanlarda savuna sanayinde ana sistemden alt ana sistemlere, bileşenlerden teknolojilere kadar milli için en detayına kadar geliştirmek durumundasınız. Bu kabiliyete sahip olduğunuz zaman diğer sektörler birçok katkısı oluyor. Son yıllarda ortaya çıkan ana platformlardaki başarıyı, bu dönemde alt ana bileşenler, alt ana sistemler ve onların komponentleri ve teknolojileriyle de bu alanda derinlik kazanarak ilerliyoruz" diye konuştu.

Şu anki savunma sanayisindeki en önemli hedef, küresel etkinlik ve teknolojik derinlik temasına uygun olarak devam etmesidir diyen Bayraktar, "SAHA olarak hedefimiz; ana platformlarda çok önemli hikayemiz var. Bugün artık milli gemimizi yapıyoruz. Yerli Atak helikopterimizi geliştiriyoruz. Yüzde 93 yerlilik oranıyla yüzde 100 millik oranıyla Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı geliştiriyoruz. Bizim bunun alt ana sistemlere, bileşenlere ve teknolojilere yaymamız lazım. Buda ancak özel sektör mantığıyla kabiliyeti yüksek firmaları bu sektöre kazandırarak gerçekleştirilebilecek işler" açıklamasında bulundu.

"Mart ayında Katar'da düzenlenen fuarda Türk Savunma Sanayi 1 milyar dolarlık sipariş aldı"

Son dönemde savunma sanayinde ürünler ortaya çıktıkça bunun ihracatta da görünmeye başlandığını ifade eden Bayraktar, "Mart ayında Katar'da düzenlenen fuarda Türk Savunma Sanayi 1 milyar dolarlık sipariş aldı. Geçtiğimiz ay 4 adet MİLGEM korvet savaş gemisinin ihracat sözleşmesi yapıldı. Yine Atak helikopterlerimize yönelik sözleşmeler yapıldı. Bunlar çok önemli başarılar. Bu başarıların devamı ve daha ileriye gitmesi için SAHA gibi kümelerin buna katkısı çok önem arz ediyor. Düzenleyeceğimiz fuarda 135 katılıcı firma yer alacak. Bunlar geliştirdikleri ürünleri ve teknolojileri sergileyecek. Aynı zamanda sektörün ana üreticileriyle B2B dediğimiz işletmeler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında sektörümüz daha ileriye taşımak, milli özgün modeli daha başarılı kılmak için yol haritaların tartışıldığı paneller fuar kapsamında yer alacak. Böylece ilk fuarımızı Eylül ayında gerçekleştiriyor olacağız" dedi.

Toplantıya katılan İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Başkanı Öztürk Oran, "Saha İstanbul'da milli gücümüzü ileri taşımak noktasında ki azim ve kararlılığın bir neticesidir. Türkiye'nin savunma havacılıkta gösterdiği küresel başarı. Türkiye'nin gösterdiği bu başarı fuarda vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Orada da savunma ve havacılıkta ki ilerlemeyi gördük. Buna göre 2018'in Temmuz ayında savunma ve havacılıkta ki ihracatımız, geçen yılın Temmuz'una göre yüzde 77 artış gösterdi. Son 16 yılında büyüyen ve gelişen Türkiye birilerini rahatsız etti. Devam eden istikrar, kararlı devlet Türkiye için yepyeni ve başarılı bir hikaye oluşturdu. Bizim gayemiz bu başarıyı sürdürmektir" şeklinde konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise şöyle konuştu: "Biz İstanbul Sanayi Odası olarak üyemiz olan nitelikli sanayi firmaları aracılığı ile İstanbul'un önemli bir savunma sanayi merkezi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda yerli üretimi ve yerli alımını teşvik odamızın önceliğidir. Daha önceki etkinliklerimizde kamuoyu ile tedarikçileri buluşturarak, bu işbirliklerinin önünü açtık. Biz İstanbullu sanayiciler, savunma sanayimizin millileştirilmesine yönelik elimizden geleni yapmaya ve işbirliklerine hazır olduğumuzu söylemek isterim.Bu kapsamda 27 kurucu üyenin girişimi ile 2015 yılı Mart ayında kurulan ve savunma, havacılık, uzay sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay kümelenmesinin, Edirne'den başlayarak Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Adapazarı ve Düzce'ye uzanan kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren yaklaşık 65 bin sanayici firmamızı kapsayan kümelenme çalışmamızı ortak bir sinerji yakalanmasını çok değerli buluyoruz. Eylül ayında ilki gerçekleşecek SAHA Expo Savunma Fuarı'nın sanayimiz için çok önemli bir değer oluşturacak. Sadece biz sanayiciler için değil, ülkemiz ve göz bebeğimiz silahlı kuvvetlerimiz içinde büyük bir kazanım sağlayacak etkinlik olduğuna inanıyorum". - İSTANBUL