Haluk Bayraktar: Hedefimiz milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması

İSTANBUL (DHA) - SAHA İstanbul'un bu yıl ikinci kez düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün kapılarını açtı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bizim hedefimiz Milli Teknoloji Hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması. Özellikle özel sektör dinamizminin bu alana yansıtılması" dedi.

PANEL DÜZENLENDİ

Fuarda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un katılımıyla bir panel de düzenlendi. Haluk Bayraktar'ın moderatör olduğu panelde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Malum Türkiye'de en çok konuştuğumuz hususlardan biri cari açık meselesidir. Türkiye bir takım yüksek teknoloji sektörlerinde, ürünlerinde cari açık vermekte olan bir ülke ve her dönemde bir bunu nasıl kalıcı olarak ortadan kaldırabiliriz cevabını arıyoruz. Bunun en temel cevabı Türkiye'yi yatırıma, üretime, ihracata yönlendirmekten geçiyor. Biz orta yüksek ve yüksek teknolojili tüm sektörlerde yoğun olarak ithal ettiğimiz ürün gruplarını listeledik, bunları sektörlerimizle bir araya geldik çalıştık. Bunların içinde hala trendi pozitif olanların yani dünyada daha fazla ticarete konu olmaya devam edenlerin hangileri olduğunu ortaya çıkardık. 919 ürünü öncelikli ürün listesi olarak kamuoyuna sunduk, bunlar her yıl Türkiye'nin aşağı yukarı 60 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği, 51 milyar dolar cari açık verdiği ürünler. Bu tek başına yeterli değil dedik, bu nihayetinde dikiz aynasından geçmişi gösteriyor. Ama bazı işler var ki bugünden yatırımı, üretimi gerçekleştirmezsek, 5-10 yıl sonra bu listede öne çıkmaya başlayacak yükselen yeni nesil teknolojiler. Bunları da öncelikli ürün yaklaşımına dahil ettik ve kamuoyuna bu alanlarda AR-GE ve yatırımları destekleyeceğimizi duyurduk" dedi.