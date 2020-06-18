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"Halterin sultanları" Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Düzce'de yaşayan dünya şampiyonu milli halterciler Nuray Levent ile Avrupa ikincisi Sedef Şafak, yeni normalleşme süreciyle antrenman salonlarına giderek eylül ayında yapılması planlanan Avrupa Halter Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

18.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:00

Düzce'de yaşayan dünya şampiyonu milli halterciler Nuray Levent ile Avrupa ikincisi Sedef Şafak, yeni normalleşme süreciyle antrenman salonlarına giderek eylül ayında yapılması planlanan Avrupa Halter Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca formlarını kaybetmemek için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halter antrenörü Yasin Aydın'ın verdiği program dahilinde evlerinde çalışmalarınna devam eden Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonu ve Akdeniz Oyunları Şampiyonu milli halterci Nuray Levent (20) ile Yıldızlar Avrupa ikincisi Sedef Şafak (18), normalleşme süreciyle özlem duydukları salonlarına kavuşarak antrenmanlarına hız verdi.

Milli halterciler, eylül ayında yapılması planlanan Avrupa Halter Şampiyonasını için antrenörlerinin verdiği program dahilinde form tutmaya başladı.

Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak isteyen milli sporcular, her gün artan antrenman tempolarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"Şampiyonada ter dökecek kadar hazırlar"

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halter antrenörü Yasin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra antrenmanlara tekrar başladıklarını ve salonda olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde antrenmanları ellerinden geldiğince evde sürdürdüklerini anlatan Aydın, "Dünya şampiyonu milli sporcumuz Nuray Levent ve geçen yıl Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ikinci olan Sedef Şafak ile salonumuza geldik ve her an yeni bir şampiyonaya gidecekmişiz gibi hazırlıklarımıza start verdik. Evde çalışma yapan sporcularımızın performansları güzel ve her an bir şampiyonada ter dökecek kadar hazırlar." diye konuştu.

"Tüm gücümüzle çalışmalara başladık"

Nuray Levent de Kovid-19 sürecinde çalışmalarına evde devam ettiklerini söyledi.

Antrenman salonları açılır açılmaz büyük bir hızla çalışmalara başladıklarını anlatan Levent, "Tüm gücümüzle çalışmalara başladık. Antrenörümüzün bize verdiği program dahilinde günden güne güç depoluyoruz. 21 Haziran'da Konya'da milli takım kampına katılacağım. Burada 23 yaş altı Avrupa Şampiyonasına hazırlanacağım. Burada da kampın alt yapısını hazırlıyorum. Salonları özledik ve önümüzde yapılması planlanan şampiyonaları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Spor salonlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Sedef Şafak ise evde kaldıkları sürede formunu kaybetmemek için çalışmalarına devam ettiğini belirterek, normalleşme süreciyle spor salonlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Şafak, "Antrenörümüzün gözetiminde her gün ağırlaştırarak devam ettiğimiz programa uyuyoruz. Ertelenmezse önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve hazır olmak için çabalıyoruz. Form tutup hazır bir şekilde müsabakaları bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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