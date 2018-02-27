Halterin Şampiyonları" Gaziantep'teki Tohm'da Yetişiyor

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 3 yıl önce kurulan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) müsabakalara hazırlanan sporcular, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edebilmek için ter döküyor.

Tekvando, atletizm ve güreş branşlarında sporcular yetiştirilen merkezde, halter dalındaki sporcular başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kurulduğu günden bu yana halter branşında dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonları yetiştirilen merkezde, olimpiyat şampiyonu çıkarılması da amaçlanıyor.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 20 TOHM olduğunu, Gaziantep'teki merkezin ise halter branşında ön plana çıktığını söyledi.

TOHM'un kuruluş amacının Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu anımsatan Demir, bu merkezlerin 5 yıldızlı otel konforunda olduğuna dikkati çekti.

Sporcuların müsabakalara hazırlanabilmesi için elllerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını vurgulayan Demir, "Bakanlığımız spor merkezleri, tesisler açmaya gayret gösteriyor. TOHM'lar da bu projeler kapsamında en güzel şekilde dizayn ediliyor. Diyetisyen, antrenörler ve fizyoterapistler var. Bu merkezde yatılı kalıyorlar. Haftanın 6 günü çift antrenman yapıyorlar. Etüt salonundan fitness salonuna kadar ihtiyaçlarını karşılayacak her şey mevcut. Burası da 93 yataklı. Erkek sporcular kalıyor. Sporcuları daha iyi yere taşımak için görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOHM'de çeşitli branşlarda sporcular yetiştirmelerine rağmen haltere yoğunlaştıklarına dikkat çeken Demir, bu alanda olimpiyat dereceleri elde etmek istediklerine değindi.

"Bu merkezden Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu çıkacak"

Halterde ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılar kazandıklarını dile getiren Ökkeş Demir, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda mücadele eden haltercilerin bir kısmı Gaziantep'ten çıktı. Dünya, Avrupa, Balkan ve onlarca Türkiye şampiyonu çıkardık. Burada çok kalifiye, işini seven, dünya çapında antrenörlerimiz var. Onların da katkılarıyla halter pozitif ayrımcılığa doğru gidiyor. TOHM'lar bireysel olarak profesyonelliğe dönüşürse Gaziantep TOHM'da halteri yoğun olarak işlemeyi düşünüyoruz. Buradan inşallah Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu çıkacak. Bu merkezde halter erkek milli takımı da sürekli olarak kamp düzenliyor."

Gaziantep'in sporda altın dönemini yaşadığını vurgulayan Demir, ağustos ayına kadar 8 tesisi daha kente kazandıracaklarını bildirdi.

Yılmaz: "Milli takım bundan sonra Gaziantep'te kamp yapacak"

Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yılmaz, sporcuların genel durumunu görmek ve formlarını kontrol altında tutmak için Gaziantep'te kamp yaptıklarını söyledi.

Takımın henüz istediği düzeyde olmadığını aktaran Yılmaz, "13 sporcumuz var. Haftanın 6 günü çift antrenman yapıyoruz. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Önlerinde uzun bir süreç olduğu için sporcularım açısından zor. İstediğim seviyenin biraz altındalar ama toparlayacaklar. Kadın milli takımımız Ankara TOHM'da antrenman yapıyor, biz de imkanları iyi olduğu için Gaziantep'i tercih ettik. Bundan sonra da kentte sık sık kamp çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Milli sporcu Muammer Şahin de 2007'den beri halter sporuyla uğraştığını gittiği her kıtada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirtti.

Hayatının çoğunu haltere harcadığına anlatan Şahin, Gaziantep'teki kampın çok iyi gittiğini, takım olarak en büyük arzularının olimpiyat şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.