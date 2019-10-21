Halterde Isparta için gururlandıran derece

Ispartalı Milli Halterci Ümmü Yılmaztürk, 18-20 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılan Açık Bosna Kupası'nda ikinci oldu.

21.10.2019 15:47
Halterde Isparta için gururlandıran derece

Ispartalı Milli Halterci Ümmü Yılmaztürk, 18-20 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılan Açık Bosna Kupası'nda ikinci oldu. Müsabakalarda, 55 kiloda gümüş madalya kazanan Ümmü Yılmaztürk, başarılarına bir yenisini eklerken, Türk Milli Takımı ise birinci oldu.


Halter Antrenörleri Hasna Ali Şen ve Gamze Şen'in öğrencisi Ümmü Yılmaztürk, birinciliği de kıl payı kaçırdı. Yılmaztürk, ayyıldızlı bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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