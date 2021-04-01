Halterde Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ilk toplantısı yapıldı

Halter Milli Takımı, Rusya'nın Moskova şehrinde, 3-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için ilk toplantısını yaptı.

Halter Milli Takımı, Rusya'nın Moskova şehrinde, 3-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için ilk toplantısını yaptı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyon başkanı Tamer Taşpınar, asbaşkan Bekir Altan, genel sekreter Fahrettin Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Moskova'da şampiyona için bulunan milli sporcuların da yer aldığı ifade edildi.

Şampiyonanın olimpiyat yolunda önemli bir sınav olduğunu belirten Taşpınar'ın, tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dilediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er