Halterde "5'te 5" yapan Şanlıurfalı engelli sporcular hedef büyüttü

04.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:08

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 5 birincilik alarak önemli bir başarıya imza atan Şanlıurfalı engelli haltercilerin yeni hedefleri dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak.

Kocaeli'de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı adına katılan 59 kiloda Nusret Şanlı, 88 kiloda Mahmut Toprak, 107 kiloda İsmail Balandı, 41 kiloda Fatma Akçadaşoğlu ve 50 kiloda Leyla Karakuş kendi kilolarında birinci olarak madalya kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde şampiyonaya hazırlanan Şanlıurfalı sporcular, kente 5 madalya kazandırarak önemli bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerini şampiyonaya hazırlayan ve kendisi de halter sporcusu olan Mahmut Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıldır halter sporu yaptığını ve "inanmak başarmaktır, başarmak da çalışmaktan geçer" felsefesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Takımda kendisi dahil 3 erkek ve 2 kadın sporcu bulunduğunu ve şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Benim yaşım 49 ama bu sporu severek yapıyorum ve gençlere de sevdirmeye çalışıyorum. Toplam 5 madalyam var, bu bana gurur veriyor. Kocaeli'de yapılan son şampiyonada 5 sporcuyla katıldık ve beşte beş yaparak 5 altın madalya ile takım halinde birinci olduk. Şimdiki hedefim sporcularımın önce milli takıma seçilmeleri sonrasında da Avrupa, olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında başarılı olmalarını sağlamaktır. Şanlıurfa'dan neden bir dünya şampiyonu çıkmasın diyerek hedefimizi belirledik. Kocaeli'den geldikten sonra 3 gün dinlendik ve çalışmalara başladık."

Şubat ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında hedeflerinin yine 5'te 5 yapmak olduğunu anlatan Toprak, "Bizim sloganımız 'bize destek verin dünyaları kaldıralım.' Spor engel tanımayan cesur insanlarındır. Biz bu cesareti gösterdik ve başarıyı yakaladık. Benim yaşım 49 olmasına rağmen bu sporu yapıyorum ve 60 yaşına kadar da devam etmeyi düşünüyorum. Gençlerimizi yetiştiriyoruz, inşallah önemli başarılara imza atacaklar. Kentteki tüm engelli kardeşlerimizi buraya bu sporu yapmaya davet ediyorum." dedi.

Leyla Karakuş, katıldığı ilk turnuvada birinci oldu

Leyla Karakuş ise yaklaşık 1 yıl önce halter sporu yapmaya başladığını ve katıldığı ilk turnuvada birinci olarak madalya aldığını söyledi.

Kendisinin sonradan engelli olduğunu ve bir süre bunun sıkıntılarını yaşadığını anlatan Karakuş, sonrasında engellerini kabullenerek sporla tanıştığını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezine gittiği bir gün spor yapmaya karar verdiğini dile getiren Karakuş, şunları söyledi:

"Engelliler merkezine geldiğim gün engellilerin de spor yapabileceklerini gördüm ve halter sporu ile tanıştım. Mahmut Toprak hocam bana destek verdi ve yapabileceğime ikna etti. Yaklaşık bir yıl çalıştım ve Kocaeli'nde düzenlenen şampiyonada 50 kiloda birinci olmayı başardım. İlk turnuvada birinci olmak beni çok mutlu etti. Şimdi daha çok çalışarak başarılarımı katlamak istiyorum. Halter ağır bir spor ama emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bana çevremdeki bazı insanlar, 'bu spor zordur sen yapamazsın' dediler ama ben onları dinlemedim, çok çalışarak yapabileceğimi gösterdim. Amacım daha çok çalışarak olimpiyat ve avrupa şampiyonalarında madalya kazanmaktır, inşallah bu hedefime daha çok çalışarak ulaşacağımı düşünüyorum."

"Hedefim bayrağımızı dalgalandırmak"

İsmail Balandı da bir engelli derneğinde tanıştığı Mahmut Toprak sayesinde halter sporu yapmaya başladığını ifade etti.

Yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın ardından katıldığı ilk turnuvada ikinci olarak başarılı olabileceğini gösterdiğini aktaran Balandı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahmut Toprak bana sen güçlüsün bu sporu yapabilirsin diyerek motive etti ve 3 yıl önce bu sporu yapmaya başladım. 5 aylık çalışmanın ardından katıldığım ilk turnuvada ikincilik elde ettim ve bu bana moral kaynağı oldu. Sonrasında 2 yıl üst üste katıldığım turnuvalarda yine ikinci olmayı başardım. Bu yıl ise hocalarımın da desteğiyle daha çok çalışarak Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada kilomda birinci olmayı başardım. Yılmadan çalıştım ve hiçbir zaman engelliyim yapamam demedim, ben yaparım dedim, inandım ve sonunda başardım. Memlekete döndüğümde insanların bizi tebrik etmesi gururlandırdı. Bundan sonraki hedefim artık Türkiye şampiyonasından ziyade Avrupa şampiyonasına katılmak ve Türk bayrağımızı dalgalandırmaktır."

Nusret Şanlı (27) da yaklaşık 4 yıl önce bir tesadüf sonucu bu halter sporuyla başladığını belirtti.

Bir gün iş bulmak amacıyla gittiği İŞKUR binasında kendisi gibi engelli olan arkadaşlarıyla tanıştığını anlatan Şanlı, "Arkadaşlarım Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda yer almam için beni davet ettiler. Bu vesileyle hem Ampute Futbol Takımı'nda oynamaya başladım hem de halter spor yapmaya başladım. Son halter şampiyonasında birinci olmayı başardım ve çok mutluyum. Halterde hedefim, önce milli takıma seçilmek, ardından da ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil ederek şampiyon olmak. Bunun için çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA