Haltercilere malzeme dopingi
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Haltercilere malzeme dopingi

12.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:17
Haltercilere malzeme dopingi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından haltercilere malzeme desteği verildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından haltercilere malzeme desteği verildi.

Çok Amaçlı Spor Salonunda İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımıyla gerçekleşen törenle halter branşında sporcuların daha verimli çalışmaları için yeni podyum, halter barı gibi spor malzemeleri alındı.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Ferdi branşlarda antrenörlerimiz pandemiye rağmen çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bugün halter sporcularımızın daha kaliteli, daha rahat ve çağın gereksinimlerinde bir antrenman yapabilmeleri için başta podyum olmak üzere, halter barları, ağırlıkları sporcularımıza takdim ediyoruz. Sporcularımızın aktif çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor. Biz Devlet olarak onlara daha güzel mekanlarda, spor yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti göstererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün haltere yaptığımız desteği, başka branşlarda da sürdüreceğiz." dedi.

Ayrıca İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, birçok başarıya imza atan milli sporcu Hayriye Türksoy'un halter salonunda ağırlık çalışmasını izleyerek, antrenör Esat Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

Haltercilere malzeme dopingi
Haltercilere malzeme dopingi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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