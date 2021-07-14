Halterciler Türkiye şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı haltercileri Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyetlerinden olan Gençler ve U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'ndan madalyalar ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı haltercileri Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyetlerinden olan Gençler ve U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'ndan madalyalar ile döndüler.

285 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Afyonkarahisar'ın Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 45 ilden 158 erkek ve 127 bayan olmak üzere toplam 285 sporcu yarıştı. Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcuları şampiyonayı iki altın ve iki gümüş madalya ile tamamladılar.

U23'TE ÇİFTE ALTIN

U23 kategorisinde 64 kilogramda mücadele Avrupa şampiyonu milli sporcu Berfin Altun, koparma 79, silkmede 104, genel toplamda 183 kilogram kaldırarak Şşpiyon oldu. U23 kategorisinde mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Sena Nur Özoğlu ise 71 kilogramda koparmada 75, silkmede 90, genel toplamda 165 kilogram kaldırarak altın madalya kazanan bir diğer Kağıtsporlu sporcu oldu.

GENÇLER GELECEK VADEDİYOR

49 kilogramda gençler kategorisinde mücadele eden Hasret Bozyıl koparmada 55, silkmede 65 genel toplamda 120 kilogram kaldırarak ikinci olmayı başardı. 64 kilogramda gençler kategorisinde mücadele eden Aydanur Mert, koparma 70, silkmede 80, genel toplamda 150 kilogram kaldırarak yine gümüş madalya ile şampiyonayı kürsüde tamamladı.

Kaynak: Habermetre