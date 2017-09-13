Halterciler Madalyalarla Döndü

Gaziantepli gençler, Çorum'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.



Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, 9 madalya elde ederken 2 de Türkiye rekoru kırdı.



Açıklamalarına yer verilen Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, müsabaka sonuçlarından duyduğu memnuniyeti aktararak, gururlu olduklarını ifade etti.



Sporcuların başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:



"İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde emek verdiğimiz sporcularımızın başarıları bizleri mutlu etmektedir. Tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bu tesisimizde Türkiye'nin en iyi sporcuları bulunmaktadır. Bu gençler en iyi olduklarını gittikleri tüm müsabakalarda bizlere defalarca kanıtlamıştır. Çorum'da yapılan Halter Türkiye Şampiyonası'nda da aldıkları derecelerle bizleri sevindirdi ve aynı zamanda gururlandırdılar. 13 sporcumuzun 9'u madalya ile dönerken 2 sporcumuz da Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. Tüm sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıların daha iyilerini elde edeceklerinden şüphemizin olmadığını da söylemek istiyorum."