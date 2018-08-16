Halterci Genç Kız Kayboldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde oturan 15 yaşındaki lisanslı halterci Ayşenur Kırtaş, dün antrenmandan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Eve dönmeyen Ayşenur'un ailesi, genç kızın bulunması için polise başvurdu.

Ailesiyle birlikte Nazilli'de yaşayan Kuyucak Belediyespor'un 15 yaşındaki lisanslı haltercisi Ayşenur Kırtaş, dün Kuyucak ilçesinde yaptığı antrenmanın ardından minibüsle Nazilli'ye döndü. Baba Hüseyin Kırtaş'ın ifadesine göre, Ayşenur otogarda ablasını arayarak, "Eve geliyorum, ekmek alayım mı?" diye sordu. Ablasından, "Alma, eve gel" cevabını alan genç kızdan, o dakikadan sonra bir daha haber alınamadı. Hüseyin Kırtaş'ın durumu bildirmesi üzerine, polis genç haltercinin bulunması için çalışma başlattı.

BANDIRMA OTOBÜSÜNE BİNMİŞ

Konuyla ilgili konuşan Hüseyin Kırtaş, otogardaki kamera görüntülerine göre, kızının dün (Çarşamba) 15.45'te Bandırma otobüsüne bindiğinin belirlendiğini söyleyerek, "Bileti kendisi almamış, internetten bir başkası almış. Kızım daha 15 yaşında. Onu kim kandırdı bilmiyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

- Aydın